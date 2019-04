Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Irlanda de Nord a anunțat ca i-a eliberat duminica pe cei doi tineri care fusesera reținuți in dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile impotriva acestora au fost retrase, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Citește și: Acuzații EXPLOZIVE: 'Basescu și Udrea i-au inscenat…

- Poliția din Irlanda de Nord a anunțat ca i-a eliberat duminica pe cei doi tineri care fusesera reținuți în dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile împotriva acestora au fost retrase, potrivit Reuters citat de Mediafax.„Doi barbați, în vârsta de 18 și 19…

- Douazeci și trei de persoane au fost arestate in contextul revoltelor din Copenhaga, a anuntat luni poliția daneza, in timp ce contra-protestele unui activist de dreapta impotriva unei demonstrații au escaladat, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Jaf ca in filme: un afacerist din…

- Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului și a persoanei, polițiștii zalauani au desfașurat in municipiul Zalau, in perioada 14-16 martie a.c., o acțiune la care au participat, in total, 42 de polițiști de ordine…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca guvernul britanic va putea, cel mai probabil, sa obtina o amanare a termenului de 29 martie prevazut pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europene, daca va solicita acest lucru, transmite marti dpa. 'Orice decizie de a solicita…

- Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice locale, iar in cursul serii urma sa fie gazda premierului britanic, Theresa May, la Dublin. "Toata lumea doreste sa evite absenta unui acord, toata lumea doreste sa evite o frontiera dura si toata lumea…

- Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice locale, iar in cursul serii urma sa fie gazda premierului britanic, Theresa May, la Dublin. "Toata lumea doreste sa evite absenta unui acord, toata lumea doreste sa evite o frontiera dura si toata lumea doreste…