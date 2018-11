Theresa May se va întoarce săptămâna viitoare la Bruxelles pentru…

Premierul britanic Theresa May, al carui proiect de acord privind Brexitul negociat cu Uniunea Europeana este extrem de contestat, a declarat duminica ca se va intoarce la Bruxelles saptamana viitoare pentru discutii privind viitoarea relatie intre Marea Britanie si UE, relateaza AFP si APP.



Dupa o "saptamana dificila", cu mai multe demisii in cadrul guvernului sau din cauza dezacordurilor privind compromisul gasit, Theresa May a declarat ca urmatoarele sapte zile vor fi "cruciale".



Ea a afirmat ca va merge la Bruxelles unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene,…