- Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru…

- David Davis, fost ministru pentru Brexit, afirma ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa amane votul din Parlamentul de la Londra pe tema acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, pentru a pune presiune asupra Uniunii Europene, informeaza postul Sky News.

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de parlamentul de la Londra, a dat asigurari miercuri ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore, informeaza Agerpres, citand ...

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, informeaza Mediafax."Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de...

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, conform mediafax. "Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…