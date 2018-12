Theresa May se întoarce în Parlament să-şi apere acordul privind Brexitul Theresa May se intoarce in Parlament dupa o serie de infrangeri. Dupa sesiunea de interpelare a Guvernului, deputatii urmeaza sa se consacre celei de a doua dintre cele cinci sesiuni de dezbateri pe tema acordului Brexitului - rezultatul a 17 luni de negocieri dificile intre Londra si Bruxelles, inaintea unui vot istoric asupra acestui text, la 11 decembrie.



Guvernul urma sa publice intregul aviz juridic emis de Procurorul General Geoffrey Cox, ministrul incarcinat cu consilierea juridica a Executivului, cu privire la continutul acordului.



