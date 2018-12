Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez. ''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris…

- Norica Nicolai este unul dintre europarlamentarii romani blocati in Parlamentul European de la Strasbourg, aceasta mentionand ca nu este exclus ca autoritatile franceze sa fi avut informatii despre un posibil atac, fiind luate masuri neobisnuite de securitate inainte de atacul in urma caruia doua…

- Focuri de arma au fost semnalate la Targul de Craciun de la Strasbourg, Franta, unde o persoana a murit și alte 3 au fost ranite.Le Figaro scrie ca un barbat a inceput sa traga la intamplare in multime.Primarul Alain Fontanel a scris pe Twitter ca s-au inregistrat ”focuri de arma, in centrul orasului…

- Mobilizarea 'vestelor galbene' de sambata de la Paris a dus la retinerea a 481 de persoane si la plasarea in arest preventiv a ... The post PROTESTE PARIS. Aproape 500 de persoane reținute, anunța premierul Philippe. Capitala Franței, sub stare de asediu LIVE VIDEO appeared first on Renasterea banateana…

- Cel puțin 60 de persoane au fost ranite și alte cel puțin 50 au murit, marți, in urma unui atentat sinucigaș la Kabul. In sala erau prezenți cel puțin 1000 de persoane. Atentatul a avut loc la o adunare religioasa care sarbatorea nașterea profetului Mahomed. Atacul este unul dintre cele mai grave din…

- Premierul francez, Edouard Philippe, si primarita Parisului, Anne Hidalgo, au condus ceremoniile de comemorare, marti, a atentatelor coordonate de gruparea Stat Islamic la Paris in noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. In fata Teatrului Bataclan,…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna ferm atacul de sambata de la o sinagoga din Pittsburgh, SUA, in care patru persoane au fost ucise si alte 12 ranite, si sustine eforturile comunitatii internationale pentru prevenirea manifestarilor de discriminare rasiala, xenofobie si intoleranta.

- Premierul britanic Theresa May a acuzat din nou Rusia de incalcari grave ale dreptului internațional, dand ca exemplu incidentul din Salisbury și criza din Ucraina. Declarațiile au fost facute de May miercuri, la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, potrivit Daily Express. „Putem vedea…