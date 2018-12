Theresa May, REZULTAT VOT crucial. Ce ar însemna căderea Guvernului? UPDATE: Votul s-a incheiat! Din moment in moment vom avea rezultatul Știrea inițiala: Dar care sunt implicațiile daca Theresa May pica? Cei care nu doresc sa ramana in UE iși vor juca azi ultima șansa. Mai ales ca dupa referendumul pentru Brexit societatea din Marea Britanie s-a divizat iar cei care doresc ramanerea Marii Britanii in UE sunt majoritari. Ingrijorarile sunt foarte mari deoarece dupa ieșirea din Uniunea Europeana Marea Britanie va pierde 4% din PIB! Miza este cu atat mai mare dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca Marea Britanie este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente extrem de tensionate in Marea Britanie unde premierul Theresa May iși va juca viitorul politic in aceasta seara. Ea urmeaza sa fie supusa unui vot de incredere de catre deputații conservatori. Mulți conservatori s-au aratat extrem de nemulțumiți de acordul pentru Brexit pe care…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Premierul Theresa May a amanat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma sa aiba loc marti in parlament, in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, relateaza BBC si alte media britanice. BBC citează două sursă…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis astazi ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana, fara acordul celor 27 de state membre ale Blocului comunitar, relateaza BBC, citata de mediafax.

- Marea Britanie are dreptul de a opri procesul de retragere din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. "Avocatul general Campos Sanchez-Bordona a propus Curtii de Justitie sa permita, in ceea ce priveste Articolul 50, revocarea…

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- Premierul Marii Britanii a primit sustinerea majoritatii membrilor Cabinetului pentru un document de 585 de pagini care reprezinta acordul de iesire din Uniunea Europeana, dar i-a nemultumit pe mai multi membri ai Partidului Conservator care cer vot de incredere pentru prim-ministru. Documentul…