Theresa May respinge contrapropunerile rivalilor săi privind Brexitul Premierul britanic Theresa May a respins sambata contrapropunerile la proiectul sau de acord negociat cu Uniunea Europeana privind Brexitul, afirmand ca nu vor face sa dispara problemele, relateaza AFP.



Sefa guvernului a ajuns miercuri la un proiect de acord cu UE privind Brexitul, dar acesta a provocat patru demisii din guvernul sau, motivate in principal de soarta speciala rezervata provinciei britanice Irlanda de Nord dupa iesirea din blocul comunitar, prevazuta sa aiba loc pe 29 martie 2019.



Ea este in plus amenintata de un vot de neincredere si, chiar in sanul guvernului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca nu va accepta un acord privind Brexitul ”cu orice pret”, in contextul impotmolirii negocierilor in problema frontierei irlandeze, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.May si-a informat Cabinetul cu privire la progresele inregistrate…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmit agentiile Press Association si EFE…

- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, citat de agentiile EFE si Press Association.…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii. Premierul britanic a subliniat însă şi inconvenientele pentru ambele…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump ai discutat miercuri despre dorinta de a incheia un acord comercial ”mare si ambitos” dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a anuntat biroul de presa al lui May, transmite

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Uniunea Europeana ca nu trateaza Marea Britanie cu respect, intr-un discurs tinut la o zi dupa ce planul ei privind Brexitul a fost respins de liderii UE, scrie The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.