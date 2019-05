Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Washington pentru o serie de reuniuni ale Fondului Monetar International, Hammond a calificat drept foarte strans calendarul pentru organizarea unui asemenea referendum inainte de 31 octombrie, data limita pana la care Regatul Unit urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana. Pentru organizarea…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere. "Regatul Unit propune ca aceasta perioada ar…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este tot mai probabila, a apreciat marti negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de Reuters. 'In ultimele zile, un scenariu fara acord a devenit mai plauzibil, dar inca mai putem spera sa il evitam', a declarat reprezentantul…

- Parlamentarii britanici urmeaza sa se pronunte luni asupra celui de-al doilea set de voturi indicative asupra alternativelor la acordul prezentat de premierul Theresa May privind Brexitul. Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 12 aprilie, dar parlamentarii…

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, citata de News.ro. …

- Dublinul, Londra si Bruxellesul au obligatia de a gasi o modalitate de evitare a infrastructurii fizice la frontiera irlandeza, chiar daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a avertizat joi seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Eugen…

- Olly Robbins, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru Brexit, susține ca parlamentarii britanici au de ales între acordul elaborat de Guvernul Theresa May sau o amânare a termenului iesirii Regatul Unit din Blocul comunitar, informeaza postul ITV, citând o conversație privata, potrivit…