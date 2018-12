Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a promis la scurt timp dupa obtinerea sprijinului din partea membrilor propriului partid in privinta acordului de Brexit ca va continua sa lucreze pentru a duce la bun sfarsit "ceea ce oamenii au votat", relateaza BBC.

- In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.Premierul britanic Theresa May a avut probleme la Berlin cand a vrut sa iasa din mașina de protocol. Ea a avut marți o intalnire cu Angela Merkel…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a avertizat pe parlamentarii „rebeli” din guvernul sau aflat la guvernare ca risca sa piarda puterea in fata opozitiei laburiste, conduse de Jeremy Corbyn, si sa ramana in UE, daca nu ii sustin acordul pentru Brexit.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Eventuala prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit nu ar reduce necesitatea existentei unei 'plase de siguranta' pentru a se evita o 'frontiera dura' intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, a afirmat vineri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in urma unei sedinte a cabinetului sau, ca isi va mentine calmul si nu va renunta la planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Dpa.