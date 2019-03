Theresa May promite ca va demisiona, numai sa fie votat acordul pentru Brexit Guvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea, relateaza BBC News.



"Aceasta este o perioada de incercare pentru tara noastra si partidul nostru", a declarat sefa Guvernului in fata membrilor grupului parlamentar al Partidului sau Conservator (Comitetul 1922).



"Aproape am reusit. Suntem deja pregatiti sa deschidem un nou capitol si sa construim acest viitor stralucit imptruna.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a facut marti primul pas spre eliminarea stimulentelor monetare de dupa 2011, demarand procesul de inasprire a politicii monetare. Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Ungariei a mentinut marti dobanda de baza la 0,90%. In schimb, NBH a majorat…

- Trei deputate din cadrul Partidului Conservator, care vor ca Regatul Unit sa ramana in Uniunea Europeana (UE), au aderat miercuri la ”Grupul Independent” din Camera Comunelor, in semn de protest fata de ”gestionarea dezastruoasa a Brexitului de catre Guvern”, relateaza Reuters.Citește și: ALERTA…

- Euro creste la inceputul acestei saptamani, insa dolarul scade, iar aurul ajunge la cea mai ridicata valoare din iulie 2016. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,7401 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de vineri. Dolarul american, cotat indirect in…

- Premierul britanic Theresa May declara, inainte de discutiile cu privire la "backstop"-ul irlandez, ca este "hotarata" sa finalizeze Brexitul la timp. May scrie in publicatia Sunday Telegraph ca va reveni la Bruxelles cu un "mandat proaspat, idei noi si o hotarare reinnoita", relateaza BBC.…

- "Demisionati!", a fost indemnul adresat marti presedintelui Donald Trump de fostul secretar de Stat american John Kerry, care nu a exclus o noua candidatura la Casa Alba in 2020. "Am spus deja public ca nu am indepartat aceasta posibilitate, dar nu sunt pe punctul de a-mi planifica activ o…

- Dacia va intra pe piata vehiculelor electrice cu un automobil al carui pret va fi "socant de accesibil". Publicatia britanica Express anunta ca producatorul auto de la Mioveni va lansa in viitor o masina electrica, ce ar putea avea impactul pe care l-au avut Sandero si Duster. Masinile…

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Corsar Online SRL cu aproximativ 1,6 milioane de lei pentru punerea in practica a unei concentrari economice - o preluare, inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. "In cadrul analizei modalitatii prin care Corsar a preluat controlul…

- Akihito, imparatul Japoniei, si-a anuntat intentia de a abdica, la finele lui aprilie, adica peste circa 3 luni. Va fi primul conducator din Tara Soarelui Rasare care va renunta la tron in ultimii 200 de ani. Premierul Shinzo Abe a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca pe 1 aprilie…