- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, cea mai importanta formatiune de opozitie din Parlamentul de la Londra, ii cere premierului britanic Theresa May sa excluda posibilitatea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- O saptamana decisiva incepe luni pentru premierul britanic Theresa May, care va incerca sa salveze atat acordul privind Brexit-ul, amenintat sa fie respins printr-un vot istoric marti in parlamentul de la Londra, cat si viitorul sau politic in Downing Street 10, transmite AFP. Membrii Camerei Comunelor…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…