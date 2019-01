Theresa May prezinta Planul B pentru Brexit. Negocierile pentru acord sunt insa in impas

Theresa May prezinta luni in fata Parlamentului Planul B pentru Brexit, dupa ce acordul la care ajunsese cu liderii de la Bruxelles a fost respins categoric saptamana trecuta, facand tot mai posibil scenariul unui divort brutal de Uniunea Europeana.



Propunerea lui May va putea fi amendata de parlamentari pana pe 29 ianuarie, cand la Londra va avea loc dezvaterea finala, ce va fi apoi urmata de un vot, potrivit The Guardian.



Chiar daca May a trecut de o motiune de cenzura dupa infrangerea usturatoare de la votul pe acord, parlamentarii investind-o, practic, cu increderea de…