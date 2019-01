Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters. Aceasta infrangere…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel la parlament sa sustina acordul de Brexit pentru a permite Marii Britanii "sa intre intr-o noua etapa" si sa depaseasca diviziunile, in mesajul de Anul Nou difuzat de serviciile sale, relateaza AFP si Reuters. La peste doi ani de la referendumul din iunie…

- Daca britanicii vor decide ce doresc ei sa faca cu Brexitul, Uniunea Europeana ii va ajuta sa li se implineasca dorinta, sugereaza joi intr-o postare amicala pe Twitter presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, in timp ce la Bruxelles se desfasoara Consiliul European la care premierul britanic Theresa…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a transmis miercuri seara premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului, liderul de la Londra admitand ca una dintre optiuni ar putea fi evitarea...

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters, citeaza adevarul.ro.

- Aproximativ 30-40 de parlamentari din Partidul Laburist de opozitie ar fi pregatiti sa sprijine un acord privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May incearca sa-l obtina cu Uniunea Europeana, a informat cotidianul The Times, citand parlamentari britanici neidentificati, transmite…

