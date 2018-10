Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Fostul ambasador britanic la Uniunea Europeana, Ivan Rogers, a avertizat vineri ca riscul unei crize provocate de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar este mai mare decat situatia cu care se confrunta in prezent pietele financiare, transmite Reuters, care citeaza cotidianul The Guardain.…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, a avertizat intr-un interviu acordat Bloomberg ca goana "imorala" dupa protectionism va costa locurile de munca si cresterea economica si exista indicii preliminare ca extinderea barierelor comerciale ar putea afecta economia globala. "Putem…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May a declarat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca exista riscul ca Brexitul sa ramana doar o poveste, și asta pentru ca mai mulți membri ai Parlamentului incearca sa strice planul ei de a parasi Uniunea Europeana.

