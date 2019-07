Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o luni cu vehementa pe Theresa May, vizibil furios din cauza sprijinului exprimat de premierul britanic pentru ambasadorul Regatului Unit la Washington dupa publicarea depeselor diplomatice ale acestuia, relateaza AFP. "Sunt foarte critic pentru modul…

- Premierul britanic Theresa May „are incredere totala” in ambasadorul britanic la Washington, cel care a criticat administratia Trump conform unor memorii diplomatice publicate de Mail on Sunday, insa nu este de acord cu analiza acestuia, relateaza BBC.

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Boris Johnson, favorit in cursa la succesiunea premierului britanic Theresa May, si-a lansat luni campania promitand ca Brexitul va avea loc la 31 octombrie, ”cu sau fara acord” (”no deal”) cu Bruxellesul, relateaza AFP, potrivit news.ro.Theresa May demisioneaza vineri din functie, din cauza…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Președintele american Donald Trump va discuta despre cooperarea în materie de securitate și alte probleme cu premierul slovac Peter Pellegrini la Washington, pe 3 mai, a anunțat vineri Casa Alba conform Reuters. Potrivit oficialilor, "recentele, câștiguri pozitive în cadrul…

- Purtatorul de cuvant al lui May le-a transmis reporterilor luni ca premierul nu ia in considerare organizarea unor alegeri anticipate pentru a incheia impasul Brexitului. Uniunea Europeana a aprobat amanarea Brexitului pana pe 31 octombrie saptamana trecuta.