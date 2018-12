Theresa May: ,,Pagube ireparabile n cazul unui al doilea referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza AFP si Reuters. "Distrugem increderea poporului britanic organizand un nou referendum" privind Brexitul,…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca…

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles.…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a declarat ca un al doilea referendum pentru Brexit este o optiune pentru viitor, mai degraba decat pentru prezent, relateaza Reuters. Laburistii au afirmat ca nu vor sustine proiectul de…

- "Cred, cu toata fiinta mea, ca drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru tara mea", a declarat May, afirmand ca actioneaza in interesul national si va continua sa o faca, dupa ce s-a confruntat in cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului sau si cu o initiativa de organizare a…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca daca in final nu va reusi sa obtina un acord acceptabil pentru tara sa la negocierile cu UE privind Brexitul, atunci Marea Britanie se va pregati pentru a iesirea din UE fara niciun acord, asigurand totusi ca va prezenta in curand blocului comunitar…

- Sustinatorii unui al doilea referendum privind Brexitul au primit joi un sprijin neasteptat din partea unor lideri europeni, care au pledat pentru o noua consultare populara in speranta ca ar putea fi intors rezultatul celei din 26 iunie 2016, cand britanicii s-au pronuntat majoritar pentru iesirea…