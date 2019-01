Stiri pe aceeasi tema

- Votul in camera Comunelor cu privire la ratificarea acordului retragerii pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul urmeaza sa aiba loc la 15 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale citat de BBC, relateaza Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- A fost o zi cu multe emoțiii pentru Theresa May, dupa ce Partidul Conservator a supus la vot propunerea de a-i retrage sprijinul politic. Rezulatul a fost favorabil, a caștigat votul și ramane premierul Marii Britanii

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, transmit Reuters si France Presse. Votul s-a desfasurat la initiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca negocierea Brexitului intre Londra si Bruxelles se afla in faza ”deznodamantului”, intr-un discurs pe care l-a sustinut luni seara in fata unor conducatori ai pietei financiare din City, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Negocierile retragerii…

Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters.