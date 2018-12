Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca parlamentul de la Londra va vota termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana inainte de Craciun, informeaza duminica dpa. ''Ziua de astazi marcheaza...

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord îndelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, în ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este finalizat in proportie de 95% si este increzatoare in ceea ce priveste gasirea unei solutii pentru granita irlandeza, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si ministrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare si sa nu acorde un tratament preferential cetatenilor Uniunii Europene, scrie presa britanica de marti, preluata de Reuters. Acordul…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres.ro.