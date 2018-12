Theresa May lansează dezbaterea de cinci zile din Parlamentul britanic privind acordul de Brexit Premierul conservator Theresa May a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare care le-ar putea permite alesilor sa amendeze intelegerea pentru iesirea din UE si care obliga guvernul sa publice integral avizul juridic referitor la acord. Dupa aceste voturi, May a facut apel la parlamentari cu opinii diverse asupra Brexitului sa faca un "compromis" si sa-i sustina acordul. Ea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic incepe marti dezbaterea acordului privind Brexitul pe care Bruxelles-ul l-a convenit cu premierul conservator Theresa May, fara ca aceasta din urma sa aiba asigurata o majoritate care sa-i...

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de...

- Premierul britanic Theresa May continua marti sa lupte pentru a-si convinge majoritatea de faptul ca a obtinut cel mai bun acord de divort posibil cu Uniunea Europeana (UE), pregatitnd deja viitorul post-Brexit cu Bruxellesul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Sefa Guvernului urmeaza sa participe…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a cerut luni ”intregul adevar despre ceea ce s-a intamplat” in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite, la Istanbul, pe 2 octombrie, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Sunt sigura ca intregul Parlament mi se alatura,…

- In a doua zi a summitului european, premierul britanic a spus ca s-au inregistrat 'progrese importante' atat in privinta acordului legat de iesirea Marii Britanii din UE cat si in stabilirea viitoarelor relatii cu blocul comunitar. Continua insa impasul privind crearea unui viitor mecanism care sa…