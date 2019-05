Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea inversa a inceput joi, cand lidera conservatoare a fost constransa sa accepte, in cadrul unei reuniuni cu responsabili parlamentari ai partidului sau, sa anunte "un calendar pentru alegerea unui nou lider al Partidului Conservator". Ceea ce inseamna practic desemnarea unui nou premier…

- Theresa May a promis sa stabileasca un calendar pentru alegerea succesorului sau fupa urmarorul vot in Parlament privind Brexitul in prima saptamana din iunie. Boris Johnson, personajul identificat precum chipul campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a spus joi ca va candida pentru a o inlocui…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de…

- Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci…

- Marea Britanie are o gama limitata de optiuni disponibile pentru Brexit si parlamentarii ar trebui sa sprijine acordul premierului Theresa May pentru a evita variantele ''No Deal'' si 'No Brexit'', a declarat duminica vicepresedintele Partidului Conservator, James Cleverly,…

- Theresa May a anuntat miercuri ca va demisiona inaintea urmatoarei faze a negocierii Brexitului, daca deputatii ii ratifica tratatul retragerii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, care prezinta o lista de pretendenti declarati sau posibili la succesiunea din cadrul Partidului Conservator.

- Parlamentul Regatului Unit a respins marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra, transmite Reuters. Pentru acord - modificat faţă de versiunea din noiembrie anul trecut şi respinsă deja în ianuarie - au votat 242 de…

- Iesirea din uniunea vamala a M.Britanii legata de frontiera cu Irlanda de N Negociatorul sef al Uniunii Europene în dosarul Brexit, Michel Barnier, a anuntat aseara ca Bruxelles-ul este dispus sa ofere Marii Britanii posibilitatea unei iesiri unilaterale din uniunea vamala, dar cere…