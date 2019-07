Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Theresa May, a declarat miercuri ca cea mai buna metoda de a preveni inarmarea Iranului cu arme atomice este sa se ajunga la un acord de compromis, informeaza postul Euronews, potrivit Mediafax.In probabil ultimul sau discurs major in funcția de premier,…

- Sanctiunile impotriva Iranului vor fi in curand "inasprite considerabil", a avertizat miercuri presedintele american Donald Trump, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele sale de uraniu imbogatit au depasit limita impusa de acordul de la Viena din 2015, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Iranul…

- Statele Unite vor continua sa mențina presiunea asupra Iranului pâna când acesta va renunța la ambițiile sale privind armele nucleare și va renunța a activitațile violente în Orientul Mijlociu, a declarat luni John Bolton, consilier prezidențial pe probleme de securitate, relateaza…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni Iranului sa continue sa-si respecte angajamentele nuclare, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele sale de uraniu imbogatit urmeaza sa depaseasca, la 27 iunie, limita prevazuta prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- „Cred ca Iranul ar face o mare greseala daca fac ceva. Daca vor face ceva, vom raspunde cu o mare forta dar deocamdata nu avem vreun semnal ca ar fi cazul", a afirmat Trump luni seara, scrie news.ro. Comentariile sale vin dupa ce doua surse guvernamentale au afirmat ca Statele Unite suspecteaza…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…