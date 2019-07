Stiri pe aceeasi tema

- Copilul teribil al politicii britanice, politicianul controversat, excentric, Boris Johnson, a caștigat “en fanfare” alegerile interne din cadrul Partidului Conservator și a devenit prim-ministrul Marii Britanii, dupa ce a promis fara incetare ca va scoate rapid țara din Uniunea Europeana (UE), fara…

- Fostul primar al Londrei, un fost ministru de Externe, urmeaza sa-i succeada Theresei May la sefia Guvermului. Noul premier britanic l-a omagiat pe rivalul sau Jeremy Hunt. Hunt este "un zacamat de idei excelente", a apreciat Johnson si a promis sa i le "fure". Johnson i-a adus, de asemenea, un tribut…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Theresa May urmeaza sa le prezinte deputatilor, in saptamana care incepe la 3 iunie, proiectul de lege cu privire la Brexit, o versiune revizuita si completata care cuprinde Tratatul retragerii incheiat cu Bruxellesul, pe care deputatii l-au respins deja in trei randuri.In cazul - improbabil…

- La aproape trei ani dupa ce 52% dintre britanici au votat pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in randul politicienilor britanici nu exista un acord privind data si modul in care 'divortul' va avea loc.Data initiala a iesirii din UE a fost 29 martie 2019, desi premierul…