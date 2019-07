Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea politica, relateaza agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . El l-a invins pe…

- Confruntarea liderilor Partidului Conservator, pentru desemnarea celui care o va inlocui pe Theresa May, a ajuns in faza finala. In cursa au ramas doar doi candidati - Jeremy Hunt si Boris Johnson. Castigatorul va fi desemnat in urma unui vot prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri…

- "Oricine ar deveni noul prim-ministru, va trebui sa aiba curajul sa isi confrunte acordul sau lipsa unui acord (de divort cu UE) cu un vot popular", a declarat Jeremy Corbyn intr-o scrisoare catre membrii Partidului Laburist care a fost facuta publica."In aceste conditii, vreau sa clarific…

- "Oricine ar deveni noul prim-ministru, va trebui sa aiba curajul sa isi confrunte acordul sau lipsa unui acord (de divort cu UE) cu un vot popular", a declarat Jeremy Corbyn intr-o scrisoare catre membrii Partidului Laburist care a fost facuta publica. "In aceste conditii, vreau sa clarific…

- In calitat de candidat pentru a o succeda pe Theresa May, Jeremy Hunt a declarat ca este de datoria lui sa se asigure ca Brexit va avea loc la timp. "Diferența dintre mine și Boris nu este atat de mare pe cat spun oamenii", a declarat Hunt, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- Boris Johnson, fost ministru de Externe și suporter inflacarat al Brexit, a caștigat joi un al patrulea scrutin organizat de Partidul Conservator pentru desemnarea succesorului Theresei May la șefia partidului și a guvernului. La urmatoarea runda de alegeri interne raman in cursa, alaturi de Boris Johnson,…

- Partidul Conservator din Marea Britanie a anunțat marți ca rezultatul votului privind noul premier al țarii va fi facut public pe 23 iulie, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au decis sa scoata la iveala secretele acestuia Astfel, potrivit comunicatului…