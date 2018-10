Theresa May face un plan de patru puncte ca alternativă la "backstop" Cu cinci luni inainte de divortul cu UE, prevazut pe 29 martie 2019, sefa Guvernului a afirmat ca ”95% din acordul retragerii” este pregatit in acest moment, dar ca ramane un punct de dezacord ”considerabil” cu privire la modul in care sa se impiedice reintroducerea unei frontiere ”dure” intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda.



Londra si Bruxellesul vor sa evite restabilirea unei frontiere fizice, cu scopul de a apara Acordurile de Pace din 1998 in Iralanda de Nord, insa fara sa ajunga la un acord cu privire la modul in care sa faca acest lucru. UE a propus ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

