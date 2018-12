Stiri pe aceeasi tema

- Nenumarate sunt obstacolele pe care Theresa May trebuie sa le depașeasca pentru a scoate tara sa din Uniunea Europeana in cele mai bune conditii. In cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discutii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a intampinat probleme la iesirea din automobil.

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor,…

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE.

- Emoțiile pentru Theresa May continua și in aceasta saptamana, premierul britanic riscand un vot de blam pe fondul dezbaterilor din Camera Comunelor cu privire la acordul asupra ieșirii din UE.

- Organizarea unor alegeri anticipate inainte de luna martie nu este "in interesul" Marii Britanii, a declarat marți premierul britanic Theresa May, care participa la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.Premierul britanic…