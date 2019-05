Theresa May e pe duca ?

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May este pe punctul de a-si programa retragerea din functie, sustine miercuri un jurnalist de la cotidianul The Sun, citat de Reuters. "Inteleg ca Theresa May este acum aproape de stabilirea unui calendar pentru plecarea de la Nr. 10 (Downing Street Nr. 10 - resedinta…

- BREXIT 2019. Ea spera sa obtina in schimb ralierea unui numar suficient de parlamentari conservatori la acordul sau de retragere din UE, respins masiv de deputati la 15 ianuarie, iar apoi la 12 martie, dar pe care ea l-ar putea sustine inca o data pentru a fi votat joi in Camera Comunelor, conform…

- Presedintele american Donald Trump a notat pe contul sau de Twitter ca este gata sa negocieze "la scara larga" un acord comercial cu Marea Britanie, cu cateva ore inainte ca parlamentarii britanici sa sa reuneasca din nou pentru un vot important asupra Brexit, informeaza joi dpa si Reuters. "Administratia…

- Mai multi inalti responsabili din cabinetul britanic au avertizat-o pe sefa guvernului, Theresa May, ca trebuie sa accepte o amanare a Brexit-ului daca nu va se ajunge la un acord privind "divortul" de Uniunea Europeana, in caz contrar urmand sa se confrunte cu o "rebeliune" in legislativ, saptamana…

- Premierul britanic Theresa May intenționeaza sa demisioneze în aceasta vara, la scurt timp dupa Brexit, vrând sa influențeze procesul de alegere a persoanei care o va succeda la șefia Guvernului de la Londra, potrivit unor surse guvernamentale, citate de cotidianul The Sun. Potrivit surselor…