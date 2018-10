Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru britanic Theresa May a cerut luni UE sa nu permita ca problema granitei cu Irlanda sa afecteze discutiile legate de Brexit, declarand ca inca mai crede ca o intelegere este posibila, deoarece un oficial UE a afrmat ca sansele unui Brexit fara acord au crescut, relateaza Reuters.

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut vineri un apel catre Uniunea Europeana prin care vrea sa evite instituirea unor puncte de control la frontiera dintre Irlanda de Nord și Irlanda și a cerut autoritaților de la Bruxelles sa ofere un raspuns la planul privind Brexit, informeaza Mediafax, care…

