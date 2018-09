Stiri pe aceeasi tema

- Euroscepticii din Partidul Conservator britanic, formatiunea politica a premierului Theresa May, nu au reusit sa publice un plan alternativ privind viitoarele relatii ale Regatului Unit cu Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Financial Times (FT), citat de Reuters. Marea Britanie urmeaza…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP preluat de agerpres.SONDAJ CURS - Partidele sustinute…

- Decizia de luni a premierului britanic Theresa May de a accepta cererile sustinatorilor unui Brexit dur nu va schimba pozitia Irlandei in negocierile cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a dat asigurari luni premierul irlandez Leo Varadkar,…

- Guto Bebb, ministru de rangul al doilea insarcinat cu achizitiile in ministerul britanic al apararii, a demisionat luni din echipa guvernamentala condusa de prim-ministrul Theresa May, anunta postul BBC, preluat de Reuters. Bebb, care este si deputat, a votat impotriva unui amendament la proiectul de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca relatiile cu Regatul Unit sunt ''foarte, foarte puternice'', dupa ce a criticat in mod public strategia premierului britanic Theresa May privind Brexit-ul, relateaza Reuters si AFP. Trump a criticat direct planurile lui May de iesire…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca un acord comercial de liber schimb cu Marea Britanie ar putea fi imposibil, date fiind propunerile post-Brexit ale premierului britanic Theresa May, privind legaturile economice cu Uniunea Europeana.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…