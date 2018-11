Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus luni parlamentarilor britanici ca Londra și UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune", informeaza BBC, citat de Mediafax.

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, 18 octombrie, o intrevedere cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizație de stat inființata in 1975, sub președinția Seica Fatima…

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

