- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat…

- Spania a amenintat ca se va opune 'acordului de divort' privind Brexit-ul daca dreptul sau de veto asupra relatiei viitoare intre UE si enclava britanica Gibraltar nu este recunoscut in scris.La randul sau, purtatoarea de cuvant a guvernului spaniol, Isabel Celaa, a subliniat vineri ca…

- Acest subiect risca sa blocheze tratativele dintre Londra si UE cu numai doua zile inainte de un summit extraordinar organizat la Bruxelles, unde liderii statelor membre urmeaza sa aprobe acordul privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si o declaratie politica asupra viitoarelor…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…