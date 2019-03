Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza, in editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a parasi functia de premier al Marii Britanii dupa finalizarea Brexitului, informeaza dpa. "Theresa May, care i-a succedat in functie mai putin norocosului David Cameron,…

- CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Prim-ministrul al Marii Britanii, Theresa May, a declarat ca va demisiona imediat ce va avea loc Brexit. Anunțul a fost facut dupa întrevederea cu membrii comitetului director al Partidului Conservator. Potrivit ei, în perioada celei de-a doua…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, intr-o intalnire cu mai mulți parlamentari, ca iși poate indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana daca aceștia vor sprijini acordul negociat de ea cu Blocul comunitar, informeaza Reuters potrivit mediafax. Guvernul…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat parlamentarii britanici ca, daca nu vor sustine acordul Brexitului a treia oara cand va fi propus, atunci Bruxellesul ar putea insista pentru o amanare de lunga durata, scazand astfel sansele ca Regatul Unit sa paraseasca blocul european, scrie The Guardian.

- Inceput de saptamana greu pentru Theresa May: Brexitul este in pericol, iar premierul May risca o infrangere grea la votul de marti din Parlament.Citește și: Victor Ponta, cu toate fortele impotriva proiectului de suflet al lui Dragnea: 'Fondul Jafului National trebuie blocat. Noua ne este…

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de 'divort', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters. Dupa ce parlamentul…

- Premierul britanic Theresa May va propune marti in mod oficial cabinetului sau sa excluda un Brexit fara acord, intr-o tentativa de a evita o rebeliune a parlamentarilor care ameninta sa preia controlul asupra procesului de 'divort', scrie cotidianul The Sun, preluat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Fostul premier britanic David Cameron a declarat miercuri ca nu regreta decizia de a convoca referendumul desfasurat pe 23 iunie 2016 si la care britanicii au ales sa paraseasca Uniunea Europeana, proces ajuns insa in impas acum dupa ce Camera Comunelor a respins acordul privind Brexitul convenit cu…