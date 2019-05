Theresa May, demisie. Data la care va renunța la funcția de premier Brady, presedintele grupului parlamentar ''1922 Committee'', care poate ''face sau desface'' lideri de partid, a declarat la Radio BBC ca dna May a fost solicitata sa ofere ''clarificari'' la reuniunea de miercuri, saptamana viitoare, dupa ce ea nu a reusit sa obtina votul parlamentului asupra acordului ei privind Brexit-ul, lasand guvernul intr-o stare de incertitudine. ''Ar fi ceva straniu ca la incheierea reuniunii sa nu se ajunga la un rezultat clar'' (privind data cand ea va pleca din functie), a declarat Brady. Theresa May, care a ajuns in functie in haosul ce a urmat dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

