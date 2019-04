Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de discuții și negocieri cu Jeremy Corbyn, liderul partidului Laburist, Theresa May a lansat, duminica, un clip in care spune ca ajungerea la un acord intre guvernul sau si opozitie in dosarul Brexit presupune ”compromisuri de ambele parti”. In discursul sau, premierul spune ca ”Exista…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Guvernul britanic nu poate supune la vot în Parlament acordul de Brexit fara modificari, a anunțat luni președintele Camerei Comunelor, John Bercow, relateaza AFP. ”Daca guvernul vrea sa prezinte o noua propunere care nu este aceeași sau substanțial aceeași (care a fost deja respinsa,…

- Parlamentarii britanici trebuie sa respinga Acordul premierului Theresa May referitor la Brexit cand va fi votat marti, a declarat luni seara liderul Partidului Laburist de opozitie Jeremy Corbyn, informeaza Reuters. "Negocierile prim-ministrului au esuat. Acest acordul de seara cu Comisia Europeana…

- Un barbat a fost arestat dupa ce liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a fost lovit cu un ou în timpul unei vizite în circumscripția sa din nordul Londrei, a informat presa britanica, relateaza Reuters citat de Mediafax.O sursa din Partidul Laburist a declarat…

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marti convins ca guvernul condus de Theresa May va trebui sa amane iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Orice s-ar intampla la voturile care urmeaza, acum a devenit…

- Fostul sef al diplomatiei franceze a acordat acest interviu cotidianului francez, care precizeaza ca acesta a primit tot marti alte doua ziare europene, publicatiile poloneza Rzeczpospolita si luxemburgheza Wort in biroul sau, la etajul cinci al cladirii Berlaymont, sediul Comisiei Europene (CE)…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May."Am depus un proiect de motiune de cenzura la adresa Guvernului",…