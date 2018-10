Theresa May: Cuplurile heterosexuale din Anglia și Țara Galilor…

Premierul britanic, Theresa May, a anunțat ca de acum cuplurile heterosexuale din Anglia și Țara Galilor vor putea trai in parteneriate civile, posibilitate pe care o aveau pana in prezent doar cuplurile homosexuale, potrivit CNN.