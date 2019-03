Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Jeremy Corbyn, a indicat joi ca partidul sau va sustine acordul de iesire a tarii din Uniunea Europeana, negociat de catre guvernul britanic cu UE, daca Londra se angajeaza sa mentina relatii stranse cu blocul comunitar dupa Brexit, relateaza AFP.…

- UE nu va redeschide acordul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, nici macar in ce priveste controversata prevedere a “plasei de siguranta” (“backstop”), a declarat luni negociatorul-sef al UE, Michel Barnier. Acesta a indicat însă că soluţii…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Partidul nationalist irlandez aliat in parlamentul de la Londra al guvernului condus de Theresa May o va sprijini miercuri pe aceasta cu prilejul votului pe marginea motiunii de cenzura, a afirmat un purtator de cuvant al Partidul Democratic Unionist (DUP), citat de Reuters. Liderul opozitiei…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…