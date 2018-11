Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a transmis la Bruxelles ca este favorabila ramanerii provinciei britanice Irlanda de Nord in uniunea vamala europeana in cazul in care nu se va ajunge la un acord complet cu Uniunea Europeana, o situatie care ii fragilizeaza pozitia, afirma surse politice.…

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.