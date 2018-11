Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a transmis ca Parlamentul britanic nu va aproba aplicarea acordului pentru Brexit negociat de Theresa May si Uniunea Europeana, adaugand ca prim-ministrul va fi nevoit sa ceara un acord diferit, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este finalizat in proporție de 95% și este increzatoare in ceea ce privește gasirea unei soluții pentru granița irlandeza, relateaza Reuters preluata de mediafax. Theresa May este…

- Marea Britanie trebuie sa organizeze un referendum pentru a permite cetațenilor sai sa voteze daca prefera ieșirea din Uniunea Europeana fara un acord sau ramanerea in Blocul comunitar, a reiterat joi fostul premier britanic Tony Blair, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax.…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Uniunea Europeana are prioritați mai urgente decat relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu Blocul comunitar și ar trebui sa se concentreze pe viitorul propriu, din care Marea Britanie nu va mai face parte, a declarat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Liderii…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca negocierile dintre Uniunea Europeana si premierul britanic Theresa May privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar vor avea nevoie curand de o „resetare”, relateaza Reuters.