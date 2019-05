Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca ea considera ca se poate ajunge la un acord privind a doua faza a Brexitului pana la termenul limita din 31 decembrie 2020, informeaza Reuters.

- Franta considera 'un pic prematura' o 'prelungire' a Brexitului si asteapta un 'plan credibil' pana la summitul european din 10 aprilie, a reactionat vineri presedintia franceza la solicitarea britanica de a amana iesirea din UE pana la 30 iunie, informeaza AFP. 'Evocarea…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat ca ''nu exista absolut nici un motiv'' pentru o alta prelungire a Brexitului, deoarece situatia din parlamentul Marii Britanii nu s-a schimbat in mod esential, relateaza Reuters si DPA. Premierul britanic, Theresa May, a indicat marti ca…

- Publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza, in editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a parasi functia de premier al Marii Britanii dupa finalizarea Brexitului, informeaza dpa, scrie agerpres.ro. "Theresa May, care i-a succedat in functie mai putin…

- Clauza de salvgardare ("backstop") care ar impiedica o revenire la o frontiera fizica intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord dupa Brexit nu poate fi modificata, a declarat duminica presedinta estoniana Kersti Kaljulaid, citata de Reuters. Mai multi deputati britanici, precum si premierul Theresa…

- Guvernul de la Londra considera ca limbajul folosit de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu ajuta la gasirea de solutii pentru iesirea din impasul in care se afla dosarul Brexitului, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, dupa ce Tusk a apreciat ca sustinatorii…