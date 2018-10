Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Arlene Foster, lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), formatiune ce o sustine la guvernare pe Theresa May, premierul Marii Britanii, a afirmat ca ea nu poate accepta reglementari diferite in provincia nord-irlandeza fata de restul Regatului Unit dupa Brexit, relateaza agentia Reuters.…

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Guvernul prim-ministrului Theresa May a castigat la limita un vot-cheie marti asupra unui amendament la noua lege privind comertul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul Partid Conservator, relateaza DPA si Reuters. Guvernul a reusit sa blocheze adoptarea amendamentului cu 307 voturi la 301.…