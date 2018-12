Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, preluata de News.ro. La câteva ore…

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles.…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe deputatii britanici ca au de ales intre proiectul de acord de "divort" incheiat cu Uniunea Europeana, retragerea din UE fara niciun acord si "niciun fel de Brexit", relateaza Reuters, dpa si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Mesaj de ultima…

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este finalizat in proportie de 95% si este increzatoare in ceea ce priveste gasirea unei solutii pentru granita irlandeza, relateaza Reuters.