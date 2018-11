Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…

- Seful statului va fi primit la ora 17,25 (ora Romaniei) de premierul britanic la cabinetul sau din 10 Downing Street.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, temele abordate la intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Theresa May vor viza relatia bilaterala,…

- Sefa Executivului de la Londra, Theresa May, si-a facut intrarea pe scena la conferinta Partidului Conservator in pasi de dans. Premierul britanic Theresa May a aparut miercuri dansand pe scena, dupa care...

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti noi reguli in domeniul imigratiei in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da prioritate muncitorilor calificati si vor suprima libera circulatie a cetatenilor europeni, relateaza AFP. ”Va fi un sistem bazat pe competente…

- Organizarea unor alegeri anticipate inainte de luna martie nu este "in interesul" Marii Britanii, a declarat marți premierul britanic Theresa May, care participa la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.Premierul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…