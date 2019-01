Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi clasele politice din Marea Britanie si SUA de lipsa de respect fata de opinia publica, prin faptul ca au pus la indoiala referendumul cu privire la Brexit, respectiv alegerea lui Donald Trump ca presedinte, relateaza Agerpres.

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, in contextul in care Theresa May, sefa guvernului britanic, este amenintata de un vot de neincredere din cauza acestui text, transmite AFP. Theresa May 'se va intalni…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei.

- Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a avertizat vineri ca summitul UE pe tema acordului Brexit, programat duminica, ar putea fi anulat in cazul in care nu se ajunge la o intelegere privind statutul viitor al provinciei britanice Gibraltar, informeaza postul Sky News.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a apreciat joi ca mai sunt necesare 'multe discutii' pentru a ajunge la un compromis asupra Brexit, cu cateva zile inainte de un summit menit sa pecetluiasca un acord final, informeaza AFP preluata de Agerpres. 'Acordul a inregistrat progrese,…

- Premierul britanic, Theresa May, nu vede “nicio alternativa la acordul negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit miercuri", relateaza duminica The Sun citat de Rador. Nu exista alt acord pe masa, avertizeaza ea.