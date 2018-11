Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democratic Unionist (DUP), care sprijina guvernul britanic condus de Theresa May, va sustine un amendament propus de mai multi parlamentari care va face practic ilegala propunerea Uniunii Europene privind crearea unei „plase de siguranta”, transmite Reuters, care citeaza publicatia The Telegraph,…

- Traian Basescu isi exprima speranta ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu se va finaliza. Fostul presedinte afirma ca procesul se va amana cu un an, timp in care se va organiza un nou referendum, prin care cetatenii britanici vor respinge Brexit-ul."BREXIT? Eu inca sper ca nu…

- Niciun acord pentru Brexit – acesta este rezultatul Summit-ului sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana, de azi-noapte, de la Bruxelles. Britanicii nu au venit cu noi propuneri, iar europenii – care au avertizat, in nenumarate randuri, ca iesirea Marii Britanii din Uniune fara un acord ar…

- 'Strategia guvernului are trei puncte slabe fundamentale, iar toate ies la suprafata pe masura ce ne apropiem de sfarsitul jocului', a subliniat Davis intr-un articol publicat de The Sunday Times. 'UE l-a respins. Publicul nu-l agreeaza. Parlamentul va vota impotriva lui', a explicat fostul negociator-sef…

- Premierul britanic Theresa May va cere miercuri, in discursul de inchidere a congresului Partidului Conservator, sprijin pentru planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care in ultimele saptamani sefa executivului a devenit tinta criticilor fostului ministru…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in urma unei sedinte a cabinetului sau, ca isi va mentine calmul si nu va renunta la planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Sustinatorii unui al doilea referendum cu privire la Brexit incep sa intre in criza de timp cu sase luni inainte de iesirea Marii Britanii din UE, iar sperantele mentinerii legaturii cu continentul le scad zi de zi, scrie AFP, conform news.ro.Ultimul sustinator, primarul laburist al Londrei Sadiq…

- Intr-un articol publicat sambata seara in The Observer, Khan a declarat ca "timpul se scurge cu rapiditate" in timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregatit si intr-o stare de confuzie". Esecul in a ajunge la un acord cu Bruxellesul sau un acord prost ar putea face ca Marea…