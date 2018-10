Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- ''Cred ca daca suntem realisti putem ajunge la un acord asupra primei etape a negocierilor, adica tratatul privind Brexit, in termen de sase sau opt saptamani'', a spus Barnier. ''Tinand cont de timpul necesar pentru procesul de ratificare - Camera Comunelor, pe de o parte, Parlamentul European…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, a declarat sambata David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi "victorioasa" din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP. "Mi-e teama ca rezultatul inevitabil va fi o…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…