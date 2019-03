Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri in fata deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, ca va demisiona inainte de urmatoarea etapa de negocieri cu privire la Brexit. "Se doreşte o nouă abordare, un nou leadership" pentru următoarea fază a negocierilor de…

- Premierul britanic Theresa May este total concentrata asupra a ceea ce are de facut si va ramane astfel, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al sefei executivului, in contextul zvonurilor in sensul ca aceasta se pregateste sa le prezinte deputatilor din formatiunea sa, Partidul Conservator, un…

- Premierul britanic Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o ințelegere in ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze. Astfel, astazi, Parlamentul britanic ar trebui sa voteze noua forma a acordului Brexit.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a transmis miercuri ca este „intristata” de decizia celor trei parlamentari de a-și da demisia din Partidul Conservator, dar a insistat ca toate deciziile pe care le-a luat sunt in interesul țarii, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Negocieri…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat ca May are nevoie de mai mult timp pentru…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

