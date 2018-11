Theresa May anunţă că nu îşi va da demisia şi va susţine în…

Intrebata ce va face daca va exista un vot de neincredere dupa ce mai multi membri ai Partidului Conservator au trimis scrisori in acest sens catre Comitetul 1922, aripa partidului care se ocupa de alegeri, Theresa May a declarat ca isi va face treaba, va negocia cu UE si apoi va supune la vot acordul in fata Camerei Comunelor.

„Apoi parlamentarii isi vor face treaba si vor fi trasi la raspundere pentru deciziile pe care le iau”, a afirmat ea, adaugand ca este determinata sa lupte in continuare.

Theresa May a declarat ca „regreta” ca unii colegi au parasit Guvernul, dar considera…