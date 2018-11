Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost aprobat de liderii celor 27 de țari europene, in cadrul summitului de duminica din Bruxelles, a anunțat Donald Tusk, președintele Consiliului European.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters. "Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat, pe Twitter, ca liderii UE au aprobat acordul privind Brexit prezentat de Guvernul condus de Theresa May. Donald Tusk a mentionat ca cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii. Inainte de intalnirea de la Bruxelles,…

- Judecatorii din cadrul celei mai inalte curti a Uniunii Europene va audia partile pe 27 noiembrie asupra unui caz privind procesul Brexitului, urmand sa evalueze daca Marea Britanie ar putea sa-si retraga unilateral decizia de a parasi UE, a anuntat miercuri intr-un comunicat Curtea de Justitie a…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Lira sterlina s-a apreciat cu 0,5 puncte procentuale fata de dolar…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- A. Noble: Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul Noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.Foto: Agerpres. Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul si nici viata românilor care muncesc în Regatul Unit, declara noul ambasador…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…