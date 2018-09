Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea unor alegeri anticipate inainte de luna martie nu este "in interesul" Marii Britanii, a declarat marți premierul britanic Theresa May, care participa la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, relateaza site-ul Politico.eu.

- Premierul britanic, Theresa May, va discuta miercuri la New York cu presedintele american, Donald Trump, despre relatiile comerciale dintre cele doua tari dupa iesirea Marii Britanii din UE la sfarsitul lui martie 2019, a informat luni o sursa din cadrul guvernului de la Londra, citata de AFP.…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May a declarat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca exista riscul ca Brexitul sa ramana doar o poveste, și asta pentru ca mai mulți membri ai Parlamentului incearca sa strice planul ei de a parasi Uniunea Europeana.

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat-o vineri pe premierul Marii Britanii, Theresa May, sa ”puna cartile pe masa” si sa ofere alternative pentru a depasi diferentele ”uriase”, daca nu doreste sa paraseasca Blocul comunitar fara a ajunge la un acord, informeaza BBC.

