- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie probabil va ramane blocata intr-o lunga perioada de tranzitie in care va contribui la bugetul Uniunii Europene si va trebui sa respecte legile europene, dar nu va avea un cuvant de spus referitor la problemele blocului comunitar, a estimat marti eurodeputatul belgian Philippe Lamberts,…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, David Davis, a estimat miercuri ca un acord cu UE privind o perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi convenit 'pana la sfarsitul lunii martie', informeaza AFP si Reuters. Aceasta perioada de tranzitie, daca va fi stabilita, va incepe la data oficiala…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Premierul britanic Theresa May a declansat luni remanierea guvernului sau, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i reda un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierilor cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, transmite AFP.

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca acordul final de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi supus la vot in ambele camere ale Parlamentului, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP, preluata de Agerpes. "Vom părăsi (Uniunea Europeană), însă…

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. La randul sau, Theresa May a anuntat solutia in problema spinoasa a imigrantilor: „cetatenii UE din Marea Britanie vor continua sa traiasca la fel ca inainte” de…

- Premierul britanic Theresa May si omologul sau irlandez Leo Varadkar au convenit miercuri sa discute din nou in urmatoarele zile, dupa ce seful executivului de la Dublin si-a reiterat pozitia sa ferma cu privire la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul britanic Theresa May depune eforturi incepand de marti sa salveze un acord in negocierea Brexitului, incercand sa obtina sustinerea partenerului sau de coalitie, Partidul unionist din Irlanda de Nord (DUP), al carei refuz i-a fragilizat pozitia, relateaza AFP. Un acord cu privire la frontiera…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au reușit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP și dpa. Șeful…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, scrie AGREPRES, citand Reuters. Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri la sosirea la summitul european de la Goteborg ca spera ca Uniunea Europeana sa 'raspunda in mod pozitiv' la oferta sa cu privire la Brexit, relateaza France Presse. 'Sper ca UE va raspunde pozitiv pentru ca sa putem avansa împreuna…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.

- Premierul britanic, Theresa May, a denunțat luni seara acțiunile "ostile" ale Rusiei. Ea a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a intari securitatea și a subliniat ca nu dorește un nou "razboi rece", relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…