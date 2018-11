Theresa May: Acordul cu UE privind Brexit le va asigura britanicilor…

Acordul convenit de Londra cu Uniunea Europeana privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar le va asigura britanicilor controlul asupra fluxului de cetateni din UE care intra in tara lor, a afirmat luni premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu lideri de afaceri, transmit dpa si BBC. "Odata plecati din UE, vom avea control deplin asupra a cine vine aici", le-a spus May reprezentantilor patronatelor prezenti la reuniunea CBI (Confederatia industriei britanice). "Nu va mai fi cazul ca cetateni ai UE, indiferent de pregatirea sau experienta pe care o pot oferi, sa poata sari peste…